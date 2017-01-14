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Агент Оздоева: «Мы не получали предложение от „Зенита“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рубин, Зенит, Оздоев Магомед
Сегодня, 14:08 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Анзор Гаргаев - агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщил, что «Зенит» не обращался к нему с целью приобретения 24-летнего хавбека, хотя в некоторых СМИ появилась информация об интересе «сине-бело-голубых» к игроку:

«Я не разговаривал с руководителями „Зенита“, но вполне логично, что и они могут интересоваться. Многие клубы проявляют интерес к футболистам до 25 лет.

Если какой-то клуб захочет, он выйдет на „Рубин“, но Магомед прошел медосмотр, совсем не дергается. Я сам сторонник такой версии: у него есть контракт, клуб, в котором он играет. Но не все в моих руках, даже если я сильно захочу. Это зависит от него самого и от двух клубов, которые должны будут вести переговоры. Магомед тоже думает, зачем ему дергаться. Он играет в „Рубине“, вызывается в сборную, находится на слуху. Но если будет какое-то конкретное предложение, тогда он его рассмотрит».

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