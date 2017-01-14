«Челси» видит в Морате замену Косте

Нападающий «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что в приобретении форварда лично заинтересован главный тренер «синих» Антонио Конте, накануне разругавшийся с главным бомбардиром команды Диего Костой.

По слухам, неизвестный китайский клуб предлагает «Челси» за Косту солидные деньги, потому лондонцы, судя по всему, ищут замену строптивому футболисту.

Напомним, что интерес к Морате также проявляет «Арсенал».