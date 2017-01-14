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«Челси» видит в Морате замену Косте

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Челси, Мората Альваро
Сегодня, 14:21 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что в приобретении форварда лично заинтересован главный тренер «синих» Антонио Конте, накануне разругавшийся с главным бомбардиром команды Диего Костой.

По слухам, неизвестный китайский клуб предлагает «Челси» за Косту солидные деньги, потому лондонцы, судя по всему, ищут замену строптивому футболисту.

Напомним, что интерес к Морате также проявляет «Арсенал».

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