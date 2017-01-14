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«Тяньцзинь Сунцзян» предлагает Белотти контракт с окладом в 15 млн евро в год

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Торино, Тяньцзинь Сунцзян, Белотти Андреа
Сегодня, 14:47 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Торино» Андреа Белотти стал очередной целью китайских клубов.

Сообщается, что «Тяньцзинь Сунцзян», главным тренером которого является Фабио Каннаваро, заинтересован в приобретении 23-летнего форварда и готов платить Белотти 15 млн евро в год, что в три раза превышает ту сумму, что он зарабатывает в Италии.

Напомним, что отступные, прописанные в контракте форварда, составляют 100 млн евро.

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