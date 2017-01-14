Рубиньо вернулся в «Дженоа»

Пресс-служба «Дженоа» сообщает о том, что клуб подписал контракт с голкипером Рубиньо.

34-летний страж ворот уже имеет опыт выступлений за «грифонов» - с 2006 по 2009 годы бразилец выступал за генуэзский клуб.

Игрок присоединился к команде на правах свободного агента.

Per il portiere si tratta di un ritorno nel Genoa, dove aveva prestato servizio dal 2006 al 2009. https://t.co/6XEz9xO1K9 — Genoa CFC (@GenoaCFC) 14 января 2017 г.

Добавим, что «грифоны» находились в поисках голкипера, так как ранее стало известно, что вратарь Маттиа Перин из-за травмы в нынешнем сезоне больше не сыграет.