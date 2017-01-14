Рубиньо вернулся в «Дженоа»
Сегодня, 14:59 | Источник: ФК "Дженоа" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Дженоа» сообщает о том, что клуб подписал контракт с голкипером Рубиньо.
34-летний страж ворот уже имеет опыт выступлений за «грифонов» - с 2006 по 2009 годы бразилец выступал за генуэзский клуб.
Игрок присоединился к команде на правах свободного агента.
Добавим, что «грифоны» находились в поисках голкипера, так как ранее стало известно, что вратарь Маттиа Перин из-за травмы в нынешнем сезоне больше не сыграет.
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