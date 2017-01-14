Рейтинг@Mail.ru

Почеттино проводит свой 200-матч в качестве тренера команд Премьер-Лиги

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм-:-Вест БромвичВест Бромвич
Начало матча: Сегодня, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Почеттино Маурисио
Сегодня, 15:09 | Источник: твиттер SkySportsStatto | Редакция: Антон Белюсь

Матч 21-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вест Бромвичем» станет 200-м для наставника «шпор» Маурисио Почеттино в качестве главного тренера клубов АПЛ.

Напомним, что до «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон».

Из 199 матчей под руководством Почеттино в рамках АПЛ его команды победили в 94 поединках, что составляет 47%.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:14
, чтобы видеть комментарии
  0
DXTK [NITRO]
Сегодня 15:13, редактировал Сегодня 15:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
06:24 Клопп: «Проблемы заключаются не в поражениях, а в том, как ты на них отреагируешь» 4
05:46 Моуриньо: «У Погба есть все, чтобы в будущем стать капитаном МЮ» 3
02:31 Моуриньо: «Я никогда в себе не сомневался» 4
00:38 Гвардиола не попал в список топ-10 тренеров в истории по версии УЕФА 133
Вчера
20:52 Фото Фран Эскриба - тренер месяца в Ла Лиге 3
20:19 Официально Руслан Зубик вошёл в тренерский штаб ЦСКА 29
16:14 Конте: «Выиграть шесть матчей в декабре очень сложно» 9
07:04 Михайлович: «За три минуты матча с „Миланом“ мы разрушили все, над чем работали» 2
05:19 Монтелла: «„Милан“ хорошо отреагировал на пропущенный мяч и заслужил победу» 3
04:39 Зидан: «Рамос не заслужил быть освистанным болельщиками „Севильи“» 6
все материалы по этой теме
Турниры