Почеттино проводит свой 200-матч в качестве тренера команд Премьер-Лиги
Матч: Тоттенхэм-:-Вест Бромвич
Начало матча: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:09 | Источник: твиттер SkySportsStatto | Редакция: Антон Белюсь
Матч 21-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вест Бромвичем» станет 200-м для наставника «шпор» Маурисио Почеттино в качестве главного тренера клубов АПЛ.
Напомним, что до «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон».
Из 199 матчей под руководством Почеттино в рамках АПЛ его команды победили в 94 поединках, что составляет 47%.
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