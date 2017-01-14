Почеттино проводит свой 200-матч в качестве тренера команд Премьер-Лиги

Матч 21-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Вест Бромвичем» станет 200-м для наставника «шпор» Маурисио Почеттино в качестве главного тренера клубов АПЛ.

Напомним, что до «Тоттенхэма» аргентинский специалист возглавлял «Саутгемптон».

Из 199 матчей под руководством Почеттино в рамках АПЛ его команды победили в 94 поединках, что составляет 47%.