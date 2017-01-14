Бериша: «„Аталанта“ сильнее, чем „Лацио“»

Голкипер «Аталанты» Этрит Бериша считает, что его нынешний клуб сильнее «Лацио» - бывшей команды албанца, с которой «Аталанта» сыграет в рамках матча 20-го тура Серии А:

«Когда переходил в „Аталанту“, то не верил, что мы сможем пробиться в еврокубки, но теперь я верю в это.

Также я считаю, что на данный момент „Аталанта“ сильнее „Лацио“. Дело даже не в составе, а в желании побеждать, с этим у нас все в порядке.

Я вырос в „Лацио“ и как футболист, и как человек, но голкипер должен играть постоянно, чтобы прогрессировать».