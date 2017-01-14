Ибрагимович сравнил Гвардиолу и Моуриньо
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан, Моуриньо Жозе , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 15:29 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил Хосепа Гвардиолу и Жозе Моуриньо - двух великих тренеров, под руководством которых ему довелось выступать в своей карьере:
«Пеп или Жозе? Два великих тренера, два разных человека. Мне выпала возможность поработать с обоими, побеждал с обоими, но один из них стимулирует меня больше, чем другой».
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Сейчас, видимо, стал гораздо мудрее.