Рейтинг@Mail.ru

Ибрагимович сравнил Гвардиолу и Моуриньо

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ибрагимович Златан, Моуриньо Жозе , Гвардиола Хосеп
Сегодня, 15:29 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил Хосепа Гвардиолу и Жозе Моуриньо - двух великих тренеров, под руководством которых ему довелось выступать в своей карьере: 

«Пеп или Жозе? Два великих тренера, два разных человека. Мне выпала возможность поработать с обоими, побеждал с обоими, но один из них стимулирует меня больше, чем другой».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:30
ответ пользователю 2 ЗЛОДЕЯ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:53
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:52
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:46
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:11 Игуаин: «Посоветовал бы Месси перейти в „Ювентус“» 13
15:51 Клопп : «Хендерсон - самый недооценённый полузащитник в Премьер-Лиге» 2
15:19 Бериша: «„Аталанта“ сильнее, чем „Лацио“» 4
14:01 Срна: «Я остаюсь в „Шахтёре“» 9
13:19 Игуаин: «Поддерживаю контакт с многими бывшими одноклубниками по „Наполи“» 2
12:37 Игуаин: «У „Ювентуса“ и „Реала“ одинаковый менталитет» 7
12:17 Кариока: «Мог перейти в Китай, но „Атлетико Минейро“ и „Спартак“ не смогли договориться» 32
11:22 Эмери: «Не знаю, готов ли Дракслер отыграть 90 минут с „Ренном“, но в старте он выйдет» 2
11:09 Оуэн считает, что МЮ и «Ливерпуль» сыграют вничью 21
10:58 Луис Энрике: «„Лас-Пальмас“ - одна из самых зрелищных команд Ла Лиги» 6
все материалы по этой теме
Турниры