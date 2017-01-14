Ибрагимович сравнил Гвардиолу и Моуриньо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил Хосепа Гвардиолу и Жозе Моуриньо - двух великих тренеров, под руководством которых ему довелось выступать в своей карьере:

«Пеп или Жозе? Два великих тренера, два разных человека. Мне выпала возможность поработать с обоими, побеждал с обоими, но один из них стимулирует меня больше, чем другой».