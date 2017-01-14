Молло и Зуйков сыграют против «Айнтрахта» с первых минут

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против франкфуртского «Айнтрахта».

«Зенит»: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.

Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.