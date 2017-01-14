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Молло и Зуйков сыграют против «Айнтрахта» с первых минут

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Зенит, Айнтрахт Ф
Сегодня, 15:37 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против франкфуртского «Айнтрахта».

«Зенит»: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.

Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.

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