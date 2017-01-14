Молло и Зуйков сыграют против «Айнтрахта» с первых минут
Сегодня, 15:37 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный матч против франкфуртского «Айнтрахта».
«Зенит»: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.
Встреча начнется в 16:00 по московскому времени.
Другие материалы по теме:
Вчера
11 января 2017
10 января 2017
10:31 Фото ЦСКА вылетел на сборы в Испанию 41
09 января 2017
12:02 Фото Игроки «Локомотива» вышли из отпуска 9
08 января 2017
06 января 2017
Или войдите через
Ну,не железные же.
https://www.youtube.com/watch?v=SV01yxllssg
Опять поверим и опять "впишемся".
Сколько раз уже проверено.
Давно не было цирка,осталось 20 мин!!