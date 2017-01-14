Игуаин: «Посоветовал бы Месси перейти в „Ювентус“»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Игуаин Гонсало, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 16:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин зовет своего соотечественника Лионеля Месси в туринский клуб:
«Конечно, я бы советовал Месси поиграть за „Ювентус“.
Серия А - тяжелая лига, особенно это касается того, как здесь играют в обороне. Не знаю, смогли ли бы Месси и Роналду забивать здесь такое же количество мячей, но было бы здорово увидеть их в Италии.
Играть в Серии А действительно сложно, но у меня получилось, и я стал сильней».
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он и без этого босс и хозяин каталонии
сам решает каким игрокам выходить на поле, каких тренеров снять и каких сотрудников уволить и .т.д)