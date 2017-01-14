Игуаин: «Посоветовал бы Месси перейти в „Ювентус“»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин зовет своего соотечественника Лионеля Месси в туринский клуб:

«Конечно, я бы советовал Месси поиграть за „Ювентус“.

Серия А - тяжелая лига, особенно это касается того, как здесь играют в обороне. Не знаю, смогли ли бы Месси и Роналду забивать здесь такое же количество мячей, но было бы здорово увидеть их в Италии.

Играть в Серии А действительно сложно, но у меня получилось, и я стал сильней».