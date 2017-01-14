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Васин: «Догонит ли ЦСКА „Зенит“ весной? Я верю, что и „Спартак“ догоним»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Зенит, Спартак М, Васин Виктор
Сегодня, 16:21 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

 

Защитник ЦСКА Виктор Васин с оптимизмом смотрит в будущее, считая, что «армейцам» по силам стать чемпионами в нынешнем сезоне и отыграть отставание в восемь очков от лидирующего в турнирной таблице «Спартака»:

«Догонит ли ЦСКА „Зенит“ весной? Я верю, что и „Спартак“ догоним. Если бы у нас „Барселона“ лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке.

Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Все в наших руках».

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