Васин: «Догонит ли ЦСКА „Зенит“ весной? Я верю, что и „Спартак“ догоним»
Сегодня, 16:21 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник ЦСКА Виктор Васин с оптимизмом смотрит в будущее, считая, что «армейцам» по силам стать чемпионами в нынешнем сезоне и отыграть отставание в восемь очков от лидирующего в турнирной таблице «Спартака»:
«Догонит ли ЦСКА „Зенит“ весной? Я верю, что и „Спартак“ догоним. Если бы у нас „Барселона“ лидировала с таким отрывом – это была бы пропасть. А так – нет. ЦСКА по-прежнему в гонке.
Посматриваю ли за конкурентами? Слухи доходят, но мне они не особо интересны. Чтобы следить, кто кого купил – такого нет. В любом случае от себя будем плясать. Все в наших руках».
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ахахахаххахахахахаха
Пусть победит тот, кто победит.
Но в рывок ЦСКА в этом сезоне не верится...
КО-КО-КО
Видать ещё не влился в коллектив.
Всем уже понятно, этот сезон просто потерян, а следующий будет провальным.
Но все они говорят, что смогут кого-то догнать и станут чемпионами.
ВДОВА ШУСТИКОВА: УВЕРЕНА НА ТЫСЯЧУ ПРОЦЕНТОВ, ЧТО РЕШЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ СЕРГЕЯ ИЗ ЦСКА ПРИНИМАЛ СЛУЦКИЙ
Вдова Сергея Шустикова Наталья рассказала об отношениях с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким.
– Слезы его видели?
– В 2004 году после прощального матча. Команда каталась на кораблике по Москва-реке, а на большом экране крутили трогательный ролик, посвященный Сереже. Мелькали кадры из матчей "Торпедо" пятнадцатилетней давности. Он не выдержал, смахнул слезу. Плакал и годы спустя. Когда предал человек, которого считал близким другом.
– Вы о Слуцком?
– Да. Для Сережи это был страшный удар. Яма, в которую положили и заживо закопали. Помню, уже осенью позвонил ему кто-то из друзей, коснулись темы ухода из ЦСКА. Сережа обронил: "Сейчас-то отпустило. Месяцев девять вообще не мог об этом разговаривать. Начинало трясти…"
– Герман Ткаченко и Юрий Белоус считают, что инициатива уволить Шустикова исходила от Гинера. А Слуцкий не сумел ассистента отстоять.
– Нет! Уверена на тысячу процентов, что решение принимал Слуцкий. Такого же мнения придерживался Сережа. В клубе эту версию нам позже подтвердили. Слуцкий ведь даже поговорить с ним не удосужился! Вот что больше всего задело! Мы общались семьями, я знакома с его женой, мамой. И вдруг глухая стена. Сережа звонил, писал SMS – бесполезно. Тот не реагировал. Потом сменил номер.
– Есть объяснение?
– Спрятался. Не хватило духу на мужской разговор. А теперь рассказывает в интервью: "Сожалею, что не возобновили общение…" Так что мешало?! Все попытки Сережи связаться с ним ни к чему не привели. Единственный звонок был после скандала с Васей Уткиным на "Эхе Москвы". Сережа полагал, что за этими высказываниями стоит Слуцкий.
– С чего бы?
– В эфире прозвучала деталь, о которой знал только он: "Я же с ним делился…" Слуцкий сразу набрал с незнакомого телефона: "Это не я". Сережа усмехнулся: "Больше некому". Да и зачем звонить, оправдываться, если ты ни при чем?
Подленька команда(((
В составе 13 человек,говорит догоним
да еще каких,одного лося хватит!!!
Вам бы в 10 остаться!!