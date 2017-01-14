Рейтинг@Mail.ru

Месси не причастен к увольнению Гратакоса

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 16:32 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не был инициатором увольнения Пере Гратакоса с поста директора по общественным отношениям после его слов об аргентинском футболисте.

Напомним, что Гратакос посмел заявить, что «без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов „Барселоны“, Месси не был бы столь хорошим игроком».

Сообщается, что Месси был крайне раздосадован решением руководства «сине-гранатовых» отстранить Гратакоса от занимаемой должности, так как у нападающего, в свое время игравшего под руководством Пере в «Барселоне Б», никогда не было конфликтов со специалистом.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:43
ответ пользователю ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:42
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:40
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 16:39
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 16:38
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 16:38
ответ пользователю Рауль и Зидан (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:38
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 16:37, редактировал Сегодня 16:37
ответ пользователю Эллочка (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:42 «Тоттенхэм» - «Вест Бромвич»: стартовые составы 8
09:09 «Севилья» требует наказания для Рамоса 13
08:22 Сборная Португалии проведёт товарищеский матч со Швецией на родном острове Роналду 12
Вчера
22:56 Слухи В Серии А со следующего сезона появится свой аналог «Боксинг дэй» 7
Вадим Багров
Китайская экспансия. Угроза или нет?
Глава РФПЛ Прядкин считает, что китайские клубы угрожают европейскому футболу. «Соккер.ру» находит аргументы за и против такой точки зрения и приглашает к дискуссии.
Комментариев: 20
17:35 Джеррарду будет присвоено звание почётного гражданина Ливерпуля 20
14:54 Ибрагимович - лучший игрок декабря в Англии, Конте - лучший тренер 26
14:44 Фото «Барселона», «Реал» и «Атлетико» избежали встречи между собой в 1/4 финала Кубка Испании 89
Станислав Горин
Новый «Лестер», которому не повезёт
На футбольной карте не только скандалы и интриги от грандов. Например, после первого круга во Франции ПСЖ уступает клубу, о котором «Соккер.ру» есть что рассказать.
Комментариев: 11
Станислав Горин
​«Реал» и другие непобедимые
В удивительное время живем – «Реал» Зидана не проиграл сорок раз подряд, побит рекорд «Барселоны», но впереди достижения «Ювентуса» и «Милана». Вспоминаем легенд!
Комментариев: 38
все материалы по этой теме
Турниры