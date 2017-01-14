Месси не причастен к увольнению Гратакоса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не был инициатором увольнения Пере Гратакоса с поста директора по общественным отношениям после его слов об аргентинском футболисте.

Напомним, что Гратакос посмел заявить, что «без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов „Барселоны“, Месси не был бы столь хорошим игроком».

Сообщается, что Месси был крайне раздосадован решением руководства «сине-гранатовых» отстранить Гратакоса от занимаемой должности, так как у нападающего, в свое время игравшего под руководством Пере в «Барселоне Б», никогда не было конфликтов со специалистом.