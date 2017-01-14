«Дармштадт» арендовал хавбека «Шальке» Сэма
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Шальке-04, Дармштадт, Сэм Сидней
Сегодня, 16:52 | Источник: ФК "Дармштадт" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Дармштадта» сообщает о том, что клуб арендовал у «Шальке-04» полузащитника Сиднея Сэма.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Я с нетерпением жду этого вызова. Моей целью, конечно же, является получение игровой практики. Также хочу помочь „лилиям“ сохранить прописку в Бундеслиге», - сказал Сэм.
Напомним, что в прошлом году игроком интересовался «Ливерпуль».
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