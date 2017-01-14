«Дармштадт» арендовал хавбека «Шальке» Сэма

Пресс-служба «Дармштадта» сообщает о том, что клуб арендовал у «Шальке-04» полузащитника Сиднея Сэма.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Я с нетерпением жду этого вызова. Моей целью, конечно же, является получение игровой практики. Также хочу помочь „лилиям“ сохранить прописку в Бундеслиге», - сказал Сэм.

Offensiv-Verstärkung für die Rückrunde: Sidney Sam wechselt auf Leihbasis vom FC Schalke 04 zu den Lilien! #sv98 pic.twitter.com/XtSBzMMjEm — SV Darmstadt 98 (@sv98) 14 января 2017 г.

Напомним, что в прошлом году игроком интересовался «Ливерпуль».