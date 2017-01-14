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«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы

Матч: Суонси СитиСуонси Сити0 : 0АрсеналАрсенал
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:09 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ «Суонси» - «Арсенал».

«Суонси»: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Ноутон, Корк, Сигурдссон, Ки, Раутледжи, Дайер, Льоренте.

«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Паулиста, Рэмзи, Джака, Озил, Санчес, Айвоби, Жиру.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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