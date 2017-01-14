«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы

Насыщенные футбольные выходные – отрада «Соккер.ру». Изучаем на предмет обязательных к просмотру матчей меню уикенда, который никого не оставит «голодным».

Глава РФПЛ Прядкин считает, что китайские клубы угрожают европейскому футболу. «Соккер.ру» находит аргументы за и против такой точки зрения и приглашает к дискуссии.