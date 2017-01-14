«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы
Матч: Суонси Сити0 : 0Арсенал
Идет первый тайм
Сегодня, 17:09 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ «Суонси» - «Арсенал».
«Суонси»: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Ноутон, Корк, Сигурдссон, Ки, Раутледжи, Дайер, Льоренте.
«Арсенал»: Чех, Монреаль, Косьельни, Мустафи, Паулиста, Рэмзи, Джака, Озил, Санчес, Айвоби, Жиру.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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