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«Барселона» - «Лас-Пальмас»: стартовые составы

Матч: БарселонаБарселона-:-Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Начало матча: Сегодня, 18:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:26 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Лас-Пальмас».

«Барселона»: тер Штеген, Алеиш Видаль, Умтити, Альба, Гомеш, Маскерано, Рафинья, Бускетс, Туран, Месси, Л. Суарес.

«Лас-Пальмас»: Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана, Боатенг, Виера, Эль-Жар, Гомес, Домингес, Меса.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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