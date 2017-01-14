«Барселона» - «Лас-Пальмас»: стартовые составы
Матч: Барселона-:-Лас-Пальмас
Начало матча: Сегодня, 18:15
Сегодня, 17:26 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Лас-Пальмас».
«Барселона»: тер Штеген, Алеиш Видаль, Умтити, Альба, Гомеш, Маскерано, Рафинья, Бускетс, Туран, Месси, Л. Суарес.
«Лас-Пальмас»: Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана, Боатенг, Виера, Эль-Жар, Гомес, Домингес, Меса.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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