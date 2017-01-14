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Игроки «Челси» посоветовали Косте извиниться перед тренерами

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Челси, Коста Диего, Конте Антонио
Сегодня, 17:45 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Футболисты «Челси» попросили нападающего Диего Косту извиниться перед тренерами команды и наставником Антонио Конте за ссору и отказаться от перехода в Китай, сообщают в Англии. Игроки «синих» пытались объяснить Косте, что ему следует повременить с переездом в Поднебесную хотя бы до лета, чтобы помочь клубу выиграть титул. Также сообщается, что Джон Терри и Сеск Фабрегас были в числе тех одноклубников, кто разговаривал с Костой на тему конфликта с тренерами.

По всей видимости испанец внял просьбам игроков, так как накануне в его Instagram появилась запись: «Вперед, „Челси“!„

Напомним, ранее у Косты произошел конфликт с фитнес-тренерами команды. В перепалку вмешался Конте, который встал на сторону персонала. В конце концов итальянец крикнул Косте: “Убирайся в Китай!» У игрока действительно есть выгодное предложение из Поднебесной, от принятия которого его и пытались отговорить партнеры по команде.

Добавим, что Коста оказался вне заявки на следующий матч АПЛ с «Лестером».

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