Игроки «Челси» посоветовали Косте извиниться перед тренерами

Футболисты «Челси» попросили нападающего Диего Косту извиниться перед тренерами команды и наставником Антонио Конте за ссору и отказаться от перехода в Китай, сообщают в Англии. Игроки «синих» пытались объяснить Косте, что ему следует повременить с переездом в Поднебесную хотя бы до лета, чтобы помочь клубу выиграть титул. Также сообщается, что Джон Терри и Сеск Фабрегас были в числе тех одноклубников, кто разговаривал с Костой на тему конфликта с тренерами.

По всей видимости испанец внял просьбам игроков, так как накануне в его Instagram появилась запись: «Вперед, „Челси“!„

Напомним, ранее у Косты произошел конфликт с фитнес-тренерами команды. В перепалку вмешался Конте, который встал на сторону персонала. В конце концов итальянец крикнул Косте: “Убирайся в Китай!» У игрока действительно есть выгодное предложение из Поднебесной, от принятия которого его и пытались отговорить партнеры по команде.

Добавим, что Коста оказался вне заявки на следующий матч АПЛ с «Лестером».