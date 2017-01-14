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Тесак: «Никогда не слышал, чтобы Аленичев ругался матом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Арсенал Т, Спартак М, Тесак Лукаш, Аленичев Дмитрий
Сегодня, 18:48 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак вспомнил о работе под руководством российского специалиста Дмитрия Аленичева.

«Аленичев - хороший тренер, который гнет свою линию. В „Арсенале“ нам немного не хватило мастерства – и одного очка не хватило до стыков. Хотя после первой половины сезона в нас вообще никто не верил. На финише мы проиграли несколько важных матчей, уступать в которых было нельзя. Но опять же: в первую очередь за это ответственны игроки, они выходили на поле.

Чтобы он когда-то матерился – такого точно не слышал. Просто он хорошо воспитан, всегда держит себя в руках.

В „Спартаке“ говорили, что им не хватало дисциплины при Аленичеве? Ну, если они так говорят… А что, нужно было их в тюрьму закрывать, чтобы дисциплина была? Аленичев может сказать делать то-то и то-то, но если игроки не выполняют, разве тренер виноват? Если он скажет: „Ешьте картошку, а не рис“. А они все равно будут есть рис, это же не от него зависит. Разве за футболистами как за детьми нужно следить? Все же взрослые люди.

Не знаю, может, в этом и была какая-то проблема. И нужно было где-то покричать. Но не скажу, что это ошибка. В любом случае, надо оставаться собой. Тем более и без криков у Аленичева большой авторитет, его все уважают».

Аленичев с 2011 по 2015 год тренировал «Арсенал», а после перебрался в московский «Спартак», где работал до августа 2016 года.

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