Нобоа: «Считаю себя наполовину русским»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о своей нелегкой адаптации в России после перехода в «Рубин» в 2007 году.

«Первый год в России был очень тяжелым. Адаптация к культуре, климату были непростыми, кроме того, в Казани мало кто знал английский. Я и сам не владел английским, поэтому было сложно.

Всё изменилось, когда я встретил свою будущую жену. Она помогала мне с изучением языка и местной культуры. Сейчас я считаю себя наполовину эквадорцем. а наполовину - русским. Я не идеально говорю по-русски, но могу объясниться, что важно. Мой старший сын хорошо говорит по-испански, младший тоже хорошо его понимает, хотя отвечает на русском. Жена теперь тоже владеет испанским».

По слухам, этой зимой Нобоа может перебраться в «Зенит».