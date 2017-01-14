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Нобоа: «Считаю себя наполовину русским»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ростов, Нобоа Кристиан
Сегодня, 18:59 | Источник: FIFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о своей нелегкой адаптации в России после перехода в «Рубин» в 2007 году.

«Первый год в России был очень тяжелым. Адаптация к культуре, климату были непростыми, кроме того, в Казани мало кто знал английский. Я и сам не владел английским, поэтому было сложно. 

Всё изменилось, когда я встретил свою будущую жену. Она помогала мне с изучением языка и местной культуры. Сейчас я считаю себя наполовину эквадорцем. а наполовину - русским. Я не идеально говорю по-русски, но могу объясниться, что важно. Мой старший сын хорошо говорит по-испански, младший тоже хорошо его понимает, хотя отвечает на русском. Жена теперь тоже владеет испанским».

По слухам, этой зимой Нобоа может перебраться в «Зенит».

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