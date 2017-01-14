«Лестер» - «Челси»: Муса выходит в основе хозяев
Матч: Лестер Сити-:-Челси
Начало матча: Сегодня, 20:30
Сегодня, 19:35 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ «Лестер» - «Челси».
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Хут, Фукс, Чиллуэл, Менди, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Муса, Варди.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
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