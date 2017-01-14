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«Лестер» - «Челси»: Муса выходит в основе хозяев

Матч: Лестер СитиЛестер Сити-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: Сегодня, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:35 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 21-го тура АПЛ «Лестер» - «Челси».

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Хут, Фукс, Чиллуэл, Менди, Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Муса, Варди.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

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