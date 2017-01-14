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«Барселона» разбила «Лас-Пальмас»

Матч: БарселонаБарселона5 : 0Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 18-го тура Примеры «Барселона» легко обыграла «Лас-Пальмас».

Барселона, стадион «Камп Ноу».

«Барселона» - «Лас-Пальмас» - 5:0 (1:0)
Голы: Суарес 14, 57, Месси 52, Туран 60, Видаль 81.

«Барселона»: тер Штеген, Алеиш Видаль, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич 62), Маскерано, Рафинья, Бускетс (Матье 73), Туран, Месси, Суарес (Пако Алькасер 68).
Главный тренер: Луис Энрике.

«Лас-Пальмас»: Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес 34), Боатенг, Виера, Эль-Жар (Ливайя 74), Гомес (Гарсия 62), Домингес, Меса.
Главный тренер: Кике Сетьен.

Предупреждения: Меса 2, Рафинья 25, Маскерано 29, Гомеш 32, Лопеш 41, Боатенг 55, Ливайя 77.

 Судья: Мальенко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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