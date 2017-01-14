«Барселона» разбила «Лас-Пальмас»
В матче 18-го тура Примеры «Барселона» легко обыграла «Лас-Пальмас».
Барселона, стадион «Камп Ноу».
«Барселона» - «Лас-Пальмас» - 5:0 (1:0)
Голы: Суарес 14, 57, Месси 52, Туран 60, Видаль 81.
«Барселона»: тер Штеген, Алеиш Видаль, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич 62), Маскерано, Рафинья, Бускетс (Матье 73), Туран, Месси, Суарес (Пако Алькасер 68).
Главный тренер: Луис Энрике.
«Лас-Пальмас»: Варас, Лемос, Элдер Лопеш, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес 34), Боатенг, Виера, Эль-Жар (Ливайя 74), Гомес (Гарсия 62), Домингес, Меса.
Главный тренер: Кике Сетьен.
Предупреждения: Меса 2, Рафинья 25, Маскерано 29, Гомеш 32, Лопеш 41, Боатенг 55, Ливайя 77.
Судья: Мальенко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Видаля на поле, Роберто на лавку ! Хоть правый фланг заработал.
С победой!
Видаля на поле, Роберто на лавку ! Хоть правый фланг заработал.
С победой!
Месси забил свой дежурный в пустые
Что не так-то?! Чего вы бомбите не пойму:D
Все как вы любите вроде
Ну а Гомеш конечно знатное дно.
второй хеттрик он сделал с помощью двух пенальти
Хеттрик в ворота сити - удаление игрока - дыра в защите
Хеттрик в ворота Арсенала - удаление игрока - дыра в защите
все эти хеттрики были сделаны тогда когда месси еще являлся топовым игроком - все его поезд ушел
сейчас он обуза для неймара, который бедолага пашет на него
Давай поДнатушся!!))
Месси: Атлетико х3, Реал х2, Арсенал, Манчестер Сити, Бразилия. 2 из 8 Месси оформил при помощи пенальти
Роналду: Атлетико х2 (оба с помощью пенальти)
8:2, без учета пенок 6:0. И зачем ты вообще завел тему про хет-трики?)
а тут старый друг Пепка со своей трусливой тики-такой дал меське про94ся
Не. Тот и не скрывает что фан Реала и Рона.
Это просто пута какая-то.
щас их заклюют тут))