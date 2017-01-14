Рейтинг@Mail.ru

«Интер» - «Кьево»: стартовые составы

Матч: ИнтернационалеИнтернационале0 : 0КьевоКьево
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:56 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура Серии А «Интер» - «Кьево».

«Интер»: Ханданович, Ансальди, Миранда, Мурильо, Д`Амброзио, Гальярдини, Кондогбиа, Кандрева, Жоау Мариу, Перишич, Икарди.

«Кьево»: Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Фрей, Де Гузман, Радованович, Кастро, Бирса, Пеллисьер, Меджорини.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:19 Видео «Атлетико» минимально обыграл «Бетис» 1
20:56 Видео Габон и Гвинея-Бисау обменялись голами 12
20:50 Гол Дракслера принес ПСЖ победу над «Ренном» 8
20:07 Видео «Барселона» разбила «Лас-Пальмас» 261
19:50 Видео «Арсенал» не заметил «Суонси» 34
19:41 «Атлетико» - «Бетис»: стартовые составы 3
19:35 «Лестер» - «Челси»: Муса выходит в основе хозяев 13
19:20 Кейн установил рекорд «Тоттенхэма» 7
19:10 Моуриньо и его помощники получили 31.4 млн фунтов компенсации за 2 увольнения из «Челси» 8
18:12 «Ренн» - ПСЖ: стартовые составы 0
все материалы по этой теме
Турниры