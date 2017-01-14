«Интер» - «Кьево»: стартовые составы
Матч: Интернационале0 : 0Кьево
Идет первый тайм
Сегодня, 21:56 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура Серии А «Интер» - «Кьево».
«Интер»: Ханданович, Ансальди, Миранда, Мурильо, Д`Амброзио, Гальярдини, Кондогбиа, Кандрева, Жоау Мариу, Перишич, Икарди.
«Кьево»: Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Фрей, Де Гузман, Радованович, Кастро, Бирса, Пеллисьер, Меджорини.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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