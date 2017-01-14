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Аршавин: «У „Спартака“ есть всё для того, чтобы стать чемпионом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Аршавин Андрей
Сегодня, 22:06 | Источник: gazeta.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин порассуждал о шансах на чемпионство для «Спартака». Российский игрок отметил нехватку класса у «красно-белых», но в то же время подчеркнул, что у них есть всё для достижения успеха.

«Москвичи показывают хорошую, сбалансированную игру. У их действий есть структура, видно, чего команда хочет на поле. При этом класса „Спартаку“ все равно не хватает. Смотрите сами: он сначала обыгрывает „Оренбург“ в чемпионате, затем уступает „СКА-Хабаровску“ в Кубке. Однако классная команда даже при отсутствии игры за счет мастерства футболистов должна вытягивать такие матчи. У „Спартака“ нет запаса прочности, именно класса игроков. У любой команды в любом сезоне есть матчи, когда игра не клеится, но все равно лидеры решают исход в одном-двух эпизодах.

Мне кажется, предпосылок для провала у „Спартака“ точно нет. Наставник команды Массимо Каррера все-таки не первый день в футболе. Он долго работал в „Ювентусе“.

Удивляет ли меня лидерство „красно-белых“? Мы просто не привыкли видеть „Спартак“ на первом месте. Он давно там не был. В последнее время во главе ЦСКА и „Зенит“. С другой стороны, у „Спартака“ хороший стадион и всегда были деньги.

Было бы логично, если бы они стали чемпионами. Все для этого есть, остается только добавить спортивные результаты».

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