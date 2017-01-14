«Челси» разобрался с «Лестером»

В матче 21-го тура АПЛ «Челси» разгромил действующего чемпиона «Лестер».

Лестер, стадион «Кинг Пауэр».

«Лестер» - «Челси» - 0:3 (0:1)

Голы: Алонсо 6, 51, Педро 71.

«Лестер»: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Фукс, Хут (Окадзаки 60), Менди, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон (Симпсон 77), Варди, Муса (Грэй 71).

Главный тренер: Клаудио Раньери.

«Челси»: Куртуа, Давид Луис, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Фабрегас 79), Канте, Виллиан (Батшуайи 84), Матич, Педро (Лофтус-Чик 84), Мозес.

Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Фукс 51

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.