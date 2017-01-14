«Челси» разобрался с «Лестером»
Матч: Лестер Сити0 : 3Челси
Сегодня, 22:19 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 21-го тура АПЛ «Челси» разгромил действующего чемпиона «Лестер».
Лестер, стадион «Кинг Пауэр».
«Лестер» - «Челси» - 0:3 (0:1)
Голы: Алонсо 6, 51, Педро 71.
«Лестер»: Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Фукс, Хут (Окадзаки 60), Менди, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон (Симпсон 77), Варди, Муса (Грэй 71).
Главный тренер: Клаудио Раньери.
«Челси»: Куртуа, Давид Луис, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Азар (Фабрегас 79), Канте, Виллиан (Батшуайи 84), Матич, Педро (Лофтус-Чик 84), Мозес.
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Фукс 51
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Не скажу, что было легко, повезло с быстрым голом..
Приятно удивил Алонсо и удача, сопутствовавшая ему..
Даже Педро сегодня снова порадовал..
С победой, Челси!!
С победой болел Челси и сопереживающих!!
Не скажу, что было легко, повезло с быстрым голом..
Приятно удивил Алонсо и удача, сопутствовавшая ему..
Даже Педро сегодня снова порадовал..
С победой, Челси!!
С победой болел Челси и сопереживающих!!
Болел Челси с победой.
Азар красавец пас отдал. У Лестера огонька не было как в прошлом году. Канте молодец!
Педро порадовал. Да и Луис надежно сыграл.
Косту будет жаль. Сопьется без Конте :)
Всех болел Челси (синих) с заслужено победой на классе!!!!
Так сказать для солидарности.Мб у Барсы минусануть и себе 1 мяч?
Уверенной поступью к чемпионству
Без него конечно будет сложно)))
Игра мне совсем не понравилась.Разве что Алонсо удивил.
Лестер совсем никакущий был,даже эта перестройка на 3-5-2 ничего им не дала.