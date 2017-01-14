Мутко: «РФС ведет переговоры о товарищеском матче с командой Бразилии»
Сегодня, 22:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что организация продолжает переговоры относительно товарищеского матча сборной России с командой Бразилии.
«Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет».
Предположительно, в июне встреча Россия - Бразилия откроет реконструируемый стадион «Лужники».
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