Мутко: «РФС ведет переговоры о товарищеском матче с командой Бразилии»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что организация продолжает переговоры относительно товарищеского матча сборной России с командой Бразилии.

«Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет».

Предположительно, в июне встреча Россия - Бразилия откроет реконструируемый стадион «Лужники».