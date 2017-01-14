Эменике может перебраться в киевское «Динамо»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фенербахче, Динамо К, Эменике Эммануэль, Сидорчук Сергей
Вчера, 23:19 | Источник: amkspor.com | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации турецкой прессы, «Фенербахче» хочет обменять своего форварда Эммануэля Эменике на полузащитника киевского «Динамо» Сергея Сидорчука. При этом турецкий клуб готов доплатить за переход украинца. Сообщается, что вице-президент «Фенербахче» Али Йылдырым вылетит на Украину для переговоров. Киевляне хотят за 25-летнего Сидорчука 10 млн евро.
Ранее интерес к Эменике приписывали «Локомотиву», «Спартаку» и «Рубину».
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