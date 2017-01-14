Рейтинг@Mail.ru

Эменике может перебраться в киевское «Динамо»

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фенербахче, Динамо К, Эменике Эммануэль, Сидорчук Сергей
Вчера, 23:19 | Источник: amkspor.com | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации турецкой прессы, «Фенербахче» хочет обменять своего форварда Эммануэля Эменике на полузащитника киевского «Динамо» Сергея Сидорчука. При этом турецкий клуб готов доплатить за переход украинца. Сообщается, что вице-президент «Фенербахче» Али Йылдырым вылетит на Украину для переговоров. Киевляне хотят за 25-летнего Сидорчука 10 млн евро.

Ранее интерес к Эменике приписывали «Локомотиву», «Спартаку» и «Рубину».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:32, редактировал 14.01.2017, 23:33
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
19:28 Журналист: «Диего Коста на данный момент не заинтересован в переезде в Китай» 9
16:44 Слухи «Манчестер Юнайтед» поспорит с «Челси» за 20-летнего хавбека «Аталанты» 3
14:47 Слухи «Тяньцзинь Сунцзян» предлагает Белотти контракт с окладом в 15 млн евро в год 7
14:29 Слухи «Шальке» отказался продавать Колашинаца в «Ювентус» 4
14:21 Слухи «Челси» видит в Морате замену Косте 27
12:47 Слухи «Нью-Йорк Сити» интересуется Хедирой 4
09:59 Слухи «Саутгемптон» - фаворит в борьбе за подписание Габбьядини 1
08:11 Слухи Эвра не хочет получать в «Кристал Пэлас» меньше, чем в «Ювентусе» 2
03:54 Слухи Депаем заинтересовался ПСЖ 1
13 января 2017
23:51 Слухи «Арсенал» не отказался от идеи приобрести у «Реала» Морату 13
все материалы по этой теме
Турниры