Конте: «Повторяю еще раз: Коста не играл из-за болей в спине»
Матч: Лестер Сити0 : 3Челси
Вчера, 23:30 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Лестером» (3:0) опроверг информацию о его конфликте с нападающим Диего Костой, заявив, что у футболиста повреждение спины.
«Я уже говорил, что Диего Коста не смог закончить тренировку во вторник, потому что почувствовал боль в спине. По этой причине его не было в заявке, это правда.
Он отказался играть? Я ничего не знаю об этом, правду я уже сказал. Посмотрим, что будет на следующей неделе. О предложении для Косты из Китая я ничего не слышал.
Если и есть проблемы, то я предпочитаю решать их в раздевалке, а не на пресс-конференции».
Другие материалы по теме:
Вчера
13 января 2017
12 января 2017
11 января 2017
09 января 2017
Или войдите через