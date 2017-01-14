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Конте: «Повторяю еще раз: Коста не играл из-за болей в спине»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 3ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Конте Антонио , Коста Диего
Вчера, 23:30 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Лестером» (3:0) опроверг информацию о его конфликте с нападающим Диего Костой, заявив, что у футболиста повреждение спины.

«Я уже говорил, что Диего Коста не смог закончить тренировку во вторник, потому что почувствовал боль в спине. По этой причине его не было в заявке, это правда.

Он отказался играть? Я ничего не знаю об этом, правду я уже сказал. Посмотрим, что будет на следующей неделе. О предложении для Косты из Китая я ничего не слышал.

Если и есть проблемы, то я предпочитаю решать их в раздевалке, а не на пресс-конференции».

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