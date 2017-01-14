Раньери: «Если бы „Лестер“ не пропустил первые 2 гола, это был бы другой матч»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери подвел итоги поединка 21-го тура АПЛ с «Челси» (0:3).

«Сегодня мы проделали хорошую работу, но проиграли - это футбол. Изменения, которые я сделал, были эффективными. Если брать первые 2 гола „Челси“, то в это время мы им не уступали по игре. Если бы не эти голы, то был бы совсем другой матч.

Непозволительно было терять концентрацию, так как „Челси“ очень хорошо двигался. Мы неплохо опекали Азара, Педро и Виллиана, но не справились с другими футболистами лондонцев».