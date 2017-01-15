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Григалава - игрок тульского «Арсенала»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Арсенал Т, Григалава Гиа
Сегодня, 00:05 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Дмитрий Кристя

Тульский «Арсенал» отрапортовал о подписании защитника Гии Григалавы. Контракт с 27-летний игроком заключен по схеме «1.5+1».

Ранее игрок выступал за «Ростов», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» и «Анжи». Последним клубом центрального защитника был кипрский «Этникос», за который он провёл 8 матчей. Отметим, что с 2011-го года Григалава привлекается в сборную Грузии, на его счету больше 20 встреч за национальную команду.

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