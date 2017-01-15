Болельщики «Вест Хэма» вытирали ноги о футболку Пайета

Болельщики «Вест Хэма» после победы над «Кристал Пэлас» (3:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии вытерли ноги о футболку полузащитника клуба Димитри Пайета. Таким образом фанаты показали свое отношение к игроку, который отказался играть за «молотков» и поставил ультиматум руководству клуба, требуя выставить его на продажу.

West Ham fans use Dimitri Payet's shirt as a doormat (via @billyboymc1975) pic.twitter.com/xSYtNqBmxN — 101 Great Goals (@101greatgoals) 14 января 2017 г.