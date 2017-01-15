Болельщики «Вест Хэма» вытирали ноги о футболку Пайета
Сегодня, 00:11 | Источник: Твиттер 101 Great Goals | Редакция: Дмитрий Кристя
Болельщики «Вест Хэма» после победы над «Кристал Пэлас» (3:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии вытерли ноги о футболку полузащитника клуба Димитри Пайета. Таким образом фанаты показали свое отношение к игроку, который отказался играть за «молотков» и поставил ультиматум руководству клуба, требуя выставить его на продажу.
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