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Болельщики «Вест Хэма» вытирали ноги о футболку Пайета

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Вест Хэм, Пайет Димитри
Сегодня, 00:11 | Источник: Твиттер 101 Great Goals | Редакция: Дмитрий Кристя

Болельщики «Вест Хэма» после победы над «Кристал Пэлас» (3:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии вытерли ноги о футболку полузащитника клуба Димитри Пайета. Таким образом фанаты показали свое отношение к игроку, который отказался играть за «молотков» и поставил ультиматум руководству клуба, требуя выставить его на продажу.

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