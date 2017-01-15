«Интер» одержал волевую победу над «Кьево»
В поединке 20-го тура Серии А «Интер» сумел одолеть «Кьево», проигрывая после первого тайма 0:1.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца».
«Интер» - «Кьево» - 3:1 (0:1)
Голы: Икарди 71, Перишич 86, Эдер 90+3 — Пеллиссьер 33.
«Интер»: Ханданович, Мурильо, Ансальди (Эдер 60), Д`Амброзио, Миранда, Жоау Мариу (Банега 70), Кондогбиа, Кандрева (Паласио 82), Гальярдини, Перишич, Икарди.
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Кьево»: Соррентино, Дайнелли, Гобби, Фрей (Сполли 60), Гамберини, Бирса (Иско 46), Радованович, Бастьен, Кастро (де Гузман 73), Меджорини, Пеллиссьер.
Главный тренер: Роландо Маран.
Предупреждения: Бирса 32, Радованович 63, Сполли 81.
Судья: Пьеро Джакомелли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Всех интеристов с победой! Удачи первой команде Милана с Болоньей (или с кем там встречаться в кубке) на следующей неделе!!!
Всех интеристов с победой! Удачи первой команде Милана с Болоньей (или с кем там встречаться в кубке) на следующей неделе!!!
Эти титулы сопоставимы с ФНЛ, аха-ха), такой уровень команд был в то время в серии А)
Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов УЕФА
Победитель (3): 1964, 1965, 2010
Надо было беречь сфинктер с молоду, теперь дырку не запломбируешь. Можешь считать её окном в Европу, аха-ха)
Столько лет за Кьево потеет без какого либо результата.
На каждый твой фейк у меня есть три)
А липовые скудето интора равны нулю) Что же сфинктор до сих пор ничего выиграть не может?