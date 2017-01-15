«Интер» одержал волевую победу над «Кьево»

В поединке 20-го тура Серии А «Интер» сумел одолеть «Кьево», проигрывая после первого тайма 0:1.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца».

«Интер» - «Кьево» - 3:1 (0:1)

Голы: Икарди 71, Перишич 86, Эдер 90+3 — Пеллиссьер 33.

«Интер»: Ханданович, Мурильо, Ансальди (Эдер 60), Д`Амброзио, Миранда, Жоау Мариу (Банега 70), Кондогбиа, Кандрева (Паласио 82), Гальярдини, Перишич, Икарди.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Кьево»: Соррентино, Дайнелли, Гобби, Фрей (Сполли 60), Гамберини, Бирса (Иско 46), Радованович, Бастьен, Кастро (де Гузман 73), Меджорини, Пеллиссьер.

Главный тренер: Роландо Маран.

Предупреждения: Бирса 32, Радованович 63, Сполли 81.

Судья: Пьеро Джакомелли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.