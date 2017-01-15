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Муса встретился со Слуцким

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Лестер Сити, Слуцкий Леонид , Муса Ахмед
Сегодня, 08:21 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса встретился с бывшим главным тренером ЦСКА Леонидом Слуцким, под чьим руководством он раньше работал.

«Этот человек - Леонид Слуцкий. Я не знаю, как лучше о нем сказать. Отец, тренер, наставник и всё это в одном великом человеке. Мне не хватит слов благодарности за всю вашу любовь и поддержку меня в ЦСКА и за его пределами. Большое спасибо, что вы приехали в Лестер сегодня. Желаю вам всего наилучшего», — пишет Муса в своем Instagram.

Накануне «Лестер» с Мусой в составе проиграл «Челси» (0:3).

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