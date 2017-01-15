«Шахтер» подписал Бланко-Лещука

Нападающий львовских «Карпат» Густаво Бланко-Лещук переходит в «Шахтер». Стороны уже согласовали между собой все детали трансфера. В ближайшее время аргентинец должен прибыть в расположение «горняков», которые проводят свой сбор в испанской Ла-Манге.

25-летний Бланко-Лещук перебрался в «Карпаты» в феврале 2016 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету игрока 7 голов в 17-ти проведенных поединках.

Ранее «Шахтер» расстался с нападающим Евгением Селезневым.