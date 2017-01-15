«Шахтер» подписал Бланко-Лещука
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Шахтер Дн, Карпаты, Бланко Лещук Густаво
Сегодня, 08:43 | Источник: ФК "Карпаты" Львов | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий львовских «Карпат» Густаво Бланко-Лещук переходит в «Шахтер». Стороны уже согласовали между собой все детали трансфера. В ближайшее время аргентинец должен прибыть в расположение «горняков», которые проводят свой сбор в испанской Ла-Манге.
25-летний Бланко-Лещук перебрался в «Карпаты» в феврале 2016 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше УПЛ на счету игрока 7 голов в 17-ти проведенных поединках.
Ранее «Шахтер» расстался с нападающим Евгением Селезневым.
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