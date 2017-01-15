«Севилья» хочет арендовать Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Севипьи». Андалусийцы хотят арендовать игрока до конца сезона. Такая инициатива исходит от спортдиректора клуба Рамона Мончи. Впрочем, наставник МЮ Жозе Моуриньо не намерен отдавать молодого таланта, в котором видит будущую легенду клуба.

Также источник сообщает и об интересе «Вест Хэма», хотя главный тренер «молотков» Славен Билич уже опровергал эти слухи.

В этом сезоне Рэшфорд 16 раз появлялся на поле в матчах АПЛ, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.