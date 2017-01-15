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«Севилья» хочет арендовать Рэшфорда

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Ман Юнайтед, Рэшфорд Маркус
Сегодня, 08:54 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Севипьи». Андалусийцы хотят арендовать игрока до конца сезона. Такая инициатива исходит от спортдиректора клуба Рамона Мончи. Впрочем, наставник МЮ Жозе Моуриньо не намерен отдавать молодого таланта, в котором видит будущую легенду клуба

Также источник сообщает и об интересе «Вест Хэма», хотя главный тренер «молотков» Славен Билич уже опровергал эти слухи.

В этом сезоне Рэшфорд 16 раз появлялся на поле в матчах АПЛ, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

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