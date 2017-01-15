Луис Суарес: «Месси хочет продлить контракт с „Барселоной“»
Сегодня, 09:17 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что его одноклубник Лионель Месси планирует продлить контракт с каталонцами, а весь ажиотаж по этому поводу раздувают СМИ.
«Журналисты зачастую всё интерпретируют неправильно. Месси спокоен и хочет продлить контракт с „Барселоной“, а клуб знает, что надо делать. Президент сказал, что он хочет пролонгировать договор».
Накануне «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (5:0).
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Почему об этом говорит нападающий «Барселоны» Луис Суарес
а не сам Месси или его агент!?