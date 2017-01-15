Луис Суарес: «Месси хочет продлить контракт с „Барселоной“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что его одноклубник Лионель Месси планирует продлить контракт с каталонцами, а весь ажиотаж по этому поводу раздувают СМИ.

«Журналисты зачастую всё интерпретируют неправильно. Месси спокоен и хочет продлить контракт с „Барселоной“, а клуб знает, что надо делать. Президент сказал, что он хочет пролонгировать договор».

Накануне «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (5:0).