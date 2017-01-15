Икарди: «Я всегда успею уехать в Китай»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди подвел итоги матча последнего тура Серии А с «Кьево» (3:1), а также порассуждал на тему своего возможного отъезда в Китай.

«Китай? Я продлил контракт с „Интером“ и счастлив быть здесь. В Китай я всегда успею уехать ближе к концу карьеры.

„Интер“ находится на правильном пути. Теперь нужно сосредоточиться на ближайшем поединке Кубка Италии, а затем вновь переключиться на Серию А. Каждый наш игрок приносит себя в жертву ради успеха команды. Третье место было и остается нашей целью. У „Интера“ были некоторые проблемы в начале чемпионата, однако сейчас мы восстанавливаем утраченные позиции».