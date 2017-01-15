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Икарди: «Я всегда успею уехать в Китай»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Икарди Мауро
Сегодня, 10:55 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Интера» Мауро Икарди подвел итоги матча последнего тура Серии А с «Кьево» (3:1), а также порассуждал на тему своего возможного отъезда в Китай.

«Китай? Я продлил контракт с „Интером“ и счастлив быть здесь. В Китай я всегда успею уехать ближе к концу карьеры.

„Интер“ находится на правильном пути. Теперь нужно сосредоточиться на ближайшем поединке Кубка Италии, а затем вновь переключиться на Серию А. Каждый наш игрок приносит себя в жертву ради успеха команды. Третье место было и остается нашей целью. У „Интера“ были некоторые проблемы в начале чемпионата, однако сейчас мы восстанавливаем утраченные позиции».

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