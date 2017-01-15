Рейтинг@Mail.ru

Клопп: «У „Ливерпуля“ есть все шансы обыграть МЮ»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Сегодня, 11:14 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Мы проиграли „Бернли“ при 80 % владения мячом, но сейчас у нас есть стопроцентная возможность для победы над МЮ. Возможно, многие люди будут думать, что манкунианцы сейчас на хорошем ходу, а „Ливерпуль“ не так хорош, но я думаю, сейчас самое лучшее время для рывка, так что давайте попробуем.

Против МЮ мы не должны думать о 80 % владения, этого не будет, однако мы по-прежнему можем хорошо обороняться и остро контратаковать. И это действительно хорошая новость в преддверии матча на „Олд Траффорд“. С нетерпением жду матча, потому что чувствую: наша команда может доставить проблемы благодаря своему хорошо организованному тактическому построению».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:17
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:15
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 12:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:33
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:32
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:16
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:55 Икарди: «Я всегда успею уехать в Китай» 4
09:17 Луис Суарес: «Месси хочет продлить контракт с „Барселоной“» 15
Вчера
23:42 Раньери: «Если бы „Лестер“ не пропустил первые 2 гола, это был бы другой матч» 32
22:51 Энрике: «Видаль доказал, что я ошибался в нём» 8
18:59 Нобоа: «Считаю себя наполовину русским» 33
18:34 Фото Ибрагимович: «Люди говорили, что я не добьюсь успеха в АПЛ, поэтому я приехал сюда» 51
16:11 Игуаин: «Посоветовал бы Месси перейти в „Ювентус“» 46
15:51 Клопп: «Хендерсон - самый недооценённый полузащитник в Премьер-Лиге» 4
15:29 Ибрагимович сравнил Гвардиолу и Моуриньо 28
15:19 Бериша: «„Аталанта“ сильнее, чем „Лацио“» 32
все материалы по этой теме
Турниры