Клопп: «У „Ливерпуля“ есть все шансы обыграть МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Мы проиграли „Бернли“ при 80 % владения мячом, но сейчас у нас есть стопроцентная возможность для победы над МЮ. Возможно, многие люди будут думать, что манкунианцы сейчас на хорошем ходу, а „Ливерпуль“ не так хорош, но я думаю, сейчас самое лучшее время для рывка, так что давайте попробуем.

Против МЮ мы не должны думать о 80 % владения, этого не будет, однако мы по-прежнему можем хорошо обороняться и остро контратаковать. И это действительно хорошая новость в преддверии матча на „Олд Траффорд“. С нетерпением жду матча, потому что чувствую: наша команда может доставить проблемы благодаря своему хорошо организованному тактическому построению».