Сарнавский расторг контракт с «Уфой»

Голкипер Богдан Сарнавский рассказал, что расторг контракт с «Уфой» и сейчас тренируется вместе с полтавской «Ворсклой».

«Там сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством „Уфы“ о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

Сейчас работаю с „Ворсклой“ в качестве потенциального новичка».

Сарнавский присоединился к «Уфе» в сентябре прошлого года, но так и не провел за команду ни единого матча.