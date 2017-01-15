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Сарнавский расторг контракт с «Уфой»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Уфа, Ворскла, Сарнавский Богдан
Сегодня, 11:34 | Источник: matchday.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер Богдан Сарнавский рассказал, что расторг контракт с «Уфой» и сейчас тренируется вместе с полтавской «Ворсклой».

«Там сложилась ситуация, о которой мне не хочется распространяться. Договорились с руководством „Уфы“ о досрочном расторжении контракта. Это позволило мне стать свободным агентом, чтобы спокойно искать новое место продолжения карьеры.

Сейчас работаю с „Ворсклой“ в качестве потенциального новичка».

Сарнавский присоединился к «Уфе» в сентябре прошлого года, но так и не провел за команду ни единого матча.

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