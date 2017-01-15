Овчинников: «Правильно, что ЦСКА поддерживает Еременко»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников поддержал полузащитника «армейцев» Романа Еременко, который осенью был отстранен на 2 года за употребление кокаина.

«Как отношусь к тому, что ЦСКА защищает Еременко? А какой родитель откажется от своего ребенка? Для клуба каждый игрок – как сын. Сам я могу сказать о Романе только хорошее. Знаю его с 2008 года, по киевскому „Динамо“. Он профи высочайшего уровня. Мы все иногда допускаем ошибки. Правильно, что и клуб, и многие игроки, как мне известно, его поддерживают. Вспоминать надо хорошее».