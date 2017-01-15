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Зюле и Руди перейдут в «Баварию» по окончании сезона

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Бавария, Хоффенхайм, Руди Себастьян, Зюле Никлас
Сегодня, 14:11 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди и защитник Никлас Зюле подписали контракты с «Баварией». 26-летний Руди получил соглашение до лета 2020 года, а 21-летний Зюле - до 2022 года. Контракты вступят в силу с 1 июля 2017 года.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в „Баварию“. Трансфер двух игроков сборной Германии - это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», — сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

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