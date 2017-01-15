Зюле и Руди перейдут в «Баварию» по окончании сезона

Полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди и защитник Никлас Зюле подписали контракты с «Баварией». 26-летний Руди получил соглашение до лета 2020 года, а 21-летний Зюле - до 2022 года. Контракты вступят в силу с 1 июля 2017 года.

«Мы очень довольны и счастливы, что Никлас Зюле и Себастьян Руди перейдут в „Баварию“. Трансфер двух игроков сборной Германии - это инвестиция в будущее. Себастьян Руди перешёл как свободный агент, а по Никласу Зюле мы договорились на справедливых условиях», — сообщил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.