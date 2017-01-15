«Динамо» обыграло «Долгопрудный» в контрольном матче

Александр Чистяков Каков реальный уровень «Зенита»? ​Подсчет набранных очков «Спартака» по системе XG или ожидаемых голов вызвал немало споров. «Соккер.ру» отвечает на возникшие вопросы и предлагает пройтись по «Зениту». Комментариев: 43