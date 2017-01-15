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«Динамо» обыграло «Долгопрудный» в контрольном матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Динамо М, Долгопрудный
Сегодня, 14:20 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня на базе в Новогорске московское «Динамо» проводило товарищеский матч с командой «Долгопрудный». Победу праздновали «бело-голубые», голами у хозяев отметились Максим Кузьмин и Антон Терехов.

«Динамо» - «Долгопрудный» - 2:1 (1:0)
Голы: Кузьмин 43, Терехов 76 — Рогов 88.

«Динамо»: Нарубин (Лещук 46), Морозов, Хольмен, Козлов (Калугин 46), Зотов, Темников (Уилкшир 46), Маркелов (Катрич 29 (Терехов А. 60)), Сапета (Соснин 46), Кузьмин (Батаев 46), Бечирай (Погребняк 46), Обольский (Ташаев 46).

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведет 21 января. Соперником москвичей станет молдавский «Милсами».

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