Маркос Алонсо: «„Челси“ было важно реабилитироваться после проигрыша „Тоттенхэму“»

Защитник «Челси» Маркос Алонсо подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0), в котором испанцу удалось отметиться дублем.

«Раньше я больше играл в атаке, но я впервые сделал дубль во взрослом профессиональном футболе. Мне не повезло, что я не забил еще, но я очень доволен, что помог команде, забив два гола, и я счастлив, что мы победили.

Мы хорошо играли в первом тайме, тренер попросил нас больше выкладываться во втором, и я думаю, команда играла замечательно после перерыва. Мы контролировали происходящее и забили еще два мяча. В матче с сильным противником было важно реабилитироваться после поражения от „Тоттенхэма“, и команда показала, что не боится, и что будет бороться в каждом матче».