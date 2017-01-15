Коста просит у «Челси» новый улучшенный контракт

Журналист Sky Sports Кавех Солвехол сообщает, что нападающий «Челси» Диего Коста в ближайшие дни намерен встретиться с главным тренером «синих» Антонио Конте, дабы уладить разногласия между сторонами. В то же время агенты нападающего уже находятся в контакте с руководством клуба, они просят новый контракт для испанского форварда, по которому он будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю. На данный момент оклад Косты составляет порядка 185 тыс. фунтов.

Ранее сообщалось, что между Конте и Костой произошел конфликт на тренировке, после чего итальянский тренер в сердцах посоветовал футболисту убираться в Китай, откуда у него якобы есть выгодное предложение. Впрочем, сам Конте эту информацию опроверг. По его словам, Коста не играл во вчерашнем матче с «Лестером» из-за проблем со спиной.