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Коста просит у «Челси» новый улучшенный контракт

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Челси, Коста Диего
Сегодня, 14:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Журналист Sky Sports Кавех Солвехол сообщает, что нападающий «Челси» Диего Коста в ближайшие дни намерен встретиться с главным тренером «синих» Антонио Конте, дабы уладить разногласия между сторонами. В то же время агенты нападающего уже находятся в контакте с руководством клуба, они просят новый контракт для испанского форварда, по которому он будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю. На данный момент оклад Косты составляет порядка 185 тыс. фунтов.

Ранее сообщалось, что между Конте и Костой произошел конфликт на тренировке, после чего итальянский тренер в сердцах посоветовал футболисту убираться в Китай, откуда у него якобы есть выгодное предложение. Впрочем, сам Конте эту информацию опроверг. По его словам, Коста не играл во вчерашнем матче с «Лестером» из-за проблем со спиной.

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