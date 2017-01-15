Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА
Сегодня, 14:59 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА продолжает свой сбор в Кампоаморе. Три игрока основы «армейцев» отсутствуют на занятии, которое проходит в данные минуты.
Александр Головин пропустил последние тренировки из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев получил на одном из занятий небольшое повреждение спины и пока занимается по индивидуальной программе. Также работает в самостоятельном режиме и Бибрас Натхо, у которого диагностировано незначительное повреждение левого голеностопного сустава.
Игорь Акинфеев проходит в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора.
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Леонид Слуцкий приехал в гости к Ахмеду Мусе
Нигерийский экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса в своём инстаграм разместил фото со словами благодарности своему бывшему тренеру Леониду Слуцкому, который приехал на матч "Лестера" и болел за своего бывшего подопечного.
"Леонид Слуцкий сейчас здесь. Я даже не знаю, как правильно говорить о нем. Отец, тренер, наставник и вообще великий человек! Не могу отблагодарить вас за поддержку и постоянную веру в меня во время моего пребывания в ЦСКА и за пределами команды. Большое спасибо, что вы приехали в Лестер сегодня. Желаю вам самого лучшего".