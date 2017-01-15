Рейтинг@Mail.ru

Головин, Дзагоев и Натхо пропускают тренировку ЦСКА

Соккер.Ру // Межсезонье, ЦСКА, Головин Александр, Натхо Бибрас, Дзагоев Алан, Акинфеев Игорь
Сегодня, 14:59 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА продолжает свой сбор в Кампоаморе. Три игрока основы «армейцев» отсутствуют на занятии, которое проходит в данные минуты. 

Александр Головин пропустил последние тренировки из-за вирусного заболевания, Алан Дзагоев получил на одном из занятий небольшое повреждение спины и пока занимается по индивидуальной программе. Также работает в самостоятельном режиме и Бибрас Натхо, у которого диагностировано незначительное повреждение левого голеностопного сустава.

Игорь Акинфеев проходит в Германии плановую комплексную терапию в одной из местных клиник. Ожидается, что он приступит к работе в Кампоаморе в первый день второго сбора.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:21
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:19
ответ пользователю oFANATo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:17
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:17
ответ пользователю iGraF (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:16
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:15
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:10
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 15:07
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 15:04
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 15:02
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:02
, чтобы видеть комментарии
  6
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
17:01 Стал известен один из соперников ЦСКА на зимнем сборе в Испании 26
15:37 Молло и Зуйков сыграют против «Айнтрахта» с первых минут 16
10:20 Гаджиев: «На сборе „Амкара“ просматриваем многих потенциальных новичков» 3
13 января 2017
19:32 «Ростов» разгромил «Аль-Хиляль» в контрольном матче 25
18:25 Газизов: «„Уфа“ перенесла второй и третий сборы из Турции» 2
12:28 Лестьенн позже присоединится к «Рубину» 1
11 января 2017
21:45 «Зенит» проведёт шесть матчей на сборах в Дубае 37
00:01 «Локомотив» перенёс третий сбор из Турции в Испанию 1
10 января 2017
10:31 Фото ЦСКА вылетел на сборы в Испанию 41
09 января 2017
12:02 Фото Игроки «Локомотива» вышли из отпуска 9
все материалы по этой теме
Турниры