Калитвинцев: «Уверен, Панченко останется в „Динамо“»
Сегодня, 15:07 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы в товарищеском матче над «Долгопрудным» (2:1) прокомментировал будущее нападающего «бело-голубых» Кирилла Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.
«Кирилл готов. Он не играл, так как после вчерашней тренировки подхватил инфекцию. Но доктора ему уже помогли, 17-го числа вернется в общую группу.
Слухи об уходе Панченко из „Динамо“? Когда чемпионат прерывается, нужно же о чем-то говорить. Каждый день какая-то информация. Но мы не обращаем внимания. Повторю: все, кто в первоначальных списках, едут на сбор.
Да, я уверен, что Панченко останется в „Динамо“».
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Сегодня 15:15
С приходом Вити надобность в Кирилле не так актуальна для ЦСКА. имхо.
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Ты так же писал и про приход лосины,мол форварды цска не нужны...