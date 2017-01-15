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Калитвинцев: «Уверен, Панченко останется в „Динамо“»

Соккер.Ру // Россия: трансферные слухи, Динамо М, ЦСКА, Панченко Кирилл, Калитвинцев Юрий
Сегодня, 15:07 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы в товарищеском матче над «Долгопрудным» (2:1) прокомментировал будущее нападающего «бело-голубых» Кирилла Панченко, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Кирилл готов. Он не играл, так как после вчерашней тренировки подхватил инфекцию. Но доктора ему уже помогли, 17-го числа вернется в общую группу.

Слухи об уходе Панченко из „Динамо“? Когда чемпионат прерывается, нужно же о чем-то говорить. Каждый день какая-то информация. Но мы не обращаем внимания. Повторю: все, кто в первоначальных списках, едут на сбор.

Да, я уверен, что Панченко останется в „Динамо“».

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