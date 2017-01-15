Обамеянг: «„Боруссия“ не стоит на одном уровне с „Реалом“, „Барсой“ или „Баварией“»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг сообщил, что на данный момент его всё устраивает в Дортмунде. Также он прокомментировал слухи о предложении на 150 млн евро от китайского клуба.

«На данный момент я хочу остаться в Дортмунде. Думаю, пора прекратить говорить о Мадриде. Сейчас не время для этого, к тому же я очень хорошо чувствую себя в „Боруссии“. Конечно, мы являемся одним из топ-клубов, хотя и не стоим на уровне „Реала“, „Барселоны“ или „Баварии“. Было бы неплохо выиграть титулы в Дортмунде. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Я был в отпуске, спал, и тут мне звонит брат и рассказывает о новости про предложение из Китая. Я сам прочитал об этом только в Интернете. На самом деле, это забавляет меня. Приятно, что кто-то готов выложить столько денег за тебя, хотя правдивость этой информации нужно еще проверить.

В целом я не обращаю внимания на эти слухи. У меня другие цели и приоритеты».