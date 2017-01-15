«Эвертон» - «Манчестер Сити»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 15:41 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на поединок 21-го тура АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Сити».
«Эвертон»: Роблес, Бэйнс, Уиллиамс, Фунес Мори, Холгейт, Коулмен, Бэрри, Дэвис, Миральяс, Баркли, Лукаку.
«Манчестер Сити»: Браво, Санья, Стоунз, Отаменди, Клиши, Туре, Сабалета, Де Брюйне, Стерлинг, Сильва, Агуэро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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