Арустамян: «Прогресс Мхитаряна - пример для российских игроков»
Российский комментатор Нобель Арустамян поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.
«Генрих добился своего трудом. Ни эксперты, ни болельщики не могли объяснить, почему Генрих не играет в МЮ. Моуриньо словно испытывал его. Мхитарян не подумал о том, чтобы жаловаться прессе, закатывать скандалы — он понял и принял факт: да, пока он не играет. Генрих стиснул зубы и продолжил работать, а не искал врагов. Быть может, и на эту стрессоустойчивость Моуриньо тестировал своего игрока.
Мхитарян вкалывает, и плоды его работы — особенно осенней — хорошо видны. Знаю, что Генрих получает от этого удовольствие. Хотелось бы, чтобы Мхитарян стал игроком, с которым в принципе ассоциировался бы „Манчестер Юнайтед“, но и его нынешний рост — пример российским футболистам, как можно построить карьеру в Европе. Это не пустые слова: Генрих — человек похожей культуры, он замечательно говорит на русском языке. Многим в чемпионате России стоит стремиться к своей цели так, как это делает Мхитарян.
Уже получив большой контракт в „Шахтере“, став там звездой, Мхитарян жил на базе. Все свободное время Генрих посвящал футболу, а это серьезный знак. Несомненно, Мхитарян талантлив, но он еще и пример, как сделать себя самому. Он воспитанник армянского футбола, а не „Барселоны“, „Реала“ или, как Озбилис, „Аякса“. Генрих играл в „Пюнике“, вырос в Армении — и нигде не переставал прогрессировать. Мхитарян прекрасный пример, как человек сделал себя сам».
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Только тогда будет толк.В противном случае ни чего не поменяется и ни какого роста не будет, так как всех всё устраивает.
пс: в очередной раз убеждаюсь, что тарасовские никогда не отличались умом.