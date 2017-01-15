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Арустамян: «Прогресс Мхитаряна - пример для российских игроков»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ман Юнайтед, Мхитарян Генрих
Сегодня, 15:57 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Нобель Арустамян поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.

«Генрих добился своего трудом. Ни эксперты, ни болельщики не могли объяснить, почему Генрих не играет в МЮ. Моуриньо словно испытывал его. Мхитарян не подумал о том, чтобы жаловаться прессе, закатывать скандалы — он понял и принял факт: да, пока он не играет. Генрих стиснул зубы и продолжил работать, а не искал врагов. Быть может, и на эту стрессоустойчивость Моуриньо тестировал своего игрока.

Мхитарян вкалывает, и плоды его работы — особенно осенней — хорошо видны. Знаю, что Генрих получает от этого удовольствие. Хотелось бы, чтобы Мхитарян стал игроком, с которым в принципе ассоциировался бы „Манчестер Юнайтед“, но и его нынешний рост — пример российским футболистам, как можно построить карьеру в Европе. Это не пустые слова: Генрих — человек похожей культуры, он замечательно говорит на русском языке. Многим в чемпионате России стоит стремиться к своей цели так, как это делает Мхитарян.

Уже получив большой контракт в „Шахтере“, став там звездой, Мхитарян жил на базе. Все свободное время Генрих посвящал футболу, а это серьезный знак. Несомненно, Мхитарян талантлив, но он еще и пример, как сделать себя самому. Он воспитанник армянского футбола, а не „Барселоны“, „Реала“ или, как Озбилис, „Аякса“. Генрих играл в „Пюнике“, вырос в Армении — и нигде не переставал прогрессировать. Мхитарян прекрасный пример, как человек сделал себя сам».

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