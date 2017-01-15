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«Лацио» - «Аталанта»: стартовые составы

Матч: ЛациоЛацио0 : 0АталантаАталанта
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:10 | Источник: Твиттер ФК "Лацио" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура Серии А «Лацио» - «Аталанта».

«Лацио»: Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Фелипе Андерсон, Билья, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Иммобиле.

«Аталанта»: Бериша, Масиелло, Кальдара, Зуканович, Конти, Конко, Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья, Гомес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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