«Лацио» - «Аталанта»: стартовые составы
Сегодня, 16:10 | Источник: Твиттер ФК "Лацио" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 20-го тура Серии А «Лацио» - «Аталанта».
«Лацио»: Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Фелипе Андерсон, Билья, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Иммобиле.
«Аталанта»: Бериша, Масиелло, Кальдара, Зуканович, Конти, Конко, Фройлер, Спинаццола, Куртич, Петанья, Гомес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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