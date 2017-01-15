«Удинезе» - «Рома»: стартовые составы
Сегодня, 16:15 | Источник: Твиттер ФК "Рома" | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на поединок 20-го тура Серии А «Удинезе» - «Рома».
«Удинезе»: Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Самир, Фараони, Фофана, Кумс, Янкто, де Пауль, Терео, Сапата.
«Рома»: Щесны, Манолас, Фасио, Жуан, Бруно Перес, Паредес, Стротман, Эмерсон, Наингголан, Эль-Шаарави, Джеко.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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