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«Удинезе» - «Рома»: стартовые составы

Матч: УдинезеУдинезе0 : 0РомаРома
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 16:15 | Источник: Твиттер ФК "Рома" | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на поединок 20-го тура Серии А «Удинезе» - «Рома».

«Удинезе»: Карнезис, Фелипе, Ларангейра, Самир, Фараони, Фофана, Кумс, Янкто, де Пауль, Терео, Сапата.

«Рома»: Щесны, Манолас, Фасио, Жуан, Бруно Перес, Паредес, Стротман, Эмерсон, Наингголан, Эль-Шаарави, Джеко.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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