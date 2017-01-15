«Наполи» - «Пескара»: стартовые составы
Сегодня, 16:25 | Источник: Твиттер ФК "Наполи" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на поединок 20-го тура Серии А «Наполи» - «Пескара».
«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Тонелли, Стринич, Зелински, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Пескара»: Биццарри, Крешенци, Бруно, Кристанте, Верре, Мемушай, Бенали, Жупарич, Капрари, Джилардино, Кода.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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