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Кирилл Комбаров: «Хочу, чтобы на меня обратили внимание российские топ-клубы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Арсенал Т, Комбаров Кирилл
Сегодня, 17:43 | Источник: Sport-express.ru

Хавбек Кирилл Комбаров, недавно ставший игроком тульского «Арсенала», надеется, что еще проявит себя в более сильном клубе.

«К 30 годам мог добиться и большего. Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть еще много лет. Сейчас моя задача – проявить себя в „Арсенале“, чтобы на меня обращали внимание российские топ-клубы. Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю все, чтобы играть хорошо и еще побороться на своем веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют...»

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