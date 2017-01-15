Кирилл Комбаров: «Хочу, чтобы на меня обратили внимание российские топ-клубы»
Сегодня, 17:43 | Источник: Sport-express.ru
Хавбек Кирилл Комбаров, недавно ставший игроком тульского «Арсенала», надеется, что еще проявит себя в более сильном клубе.
«К 30 годам мог добиться и большего. Но карьерой доволен. К тому же она у меня не заканчивается. Планирую играть еще много лет. Сейчас моя задача – проявить себя в „Арсенале“, чтобы на меня обращали внимание российские топ-клубы. Получится или нет? Я не Нострадамус. Но делаю все, чтобы играть хорошо и еще побороться на своем веку за чемпионство. Про сборную тоже не забываю. Люди вот к 35 годам за национальную команду дебютируют...»
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Нет титулов, нет трофеев
Хорошо еще с Динамо в ФНЛ не полетел
Потом сжег записку,бросил пепел в бокал с шампанским и выпил...Ждет исполнения желания))
Газпром ! Златые купола!
Газпром!.Кусают удила!
Газпром! Желаю , чтобы все...
Газпром! Бабло во всей красе!
В спартак не позовут, это не топ клуб.
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Нет титулов, нет трофеев
Хорошо еще с Динамо в ФНЛ не полетел